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Город в движении

В Ростове состоялся велопарад

Традиционный ростовский велопарад собрал более семи тысяч участников. Моменты мероприятия — в фотогалерее «Ъ-Юг».

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&quot;Ростовский велопарад-2023&quot;

"Ростовский велопарад-2023"

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

&quot;Ростовский велопарад-2023&quot;

"Ростовский велопарад-2023"

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

&quot;Ростовский велопарад-2023&quot;

"Ростовский велопарад-2023"

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

&quot;Ростовский велопарад-2023&quot;

"Ростовский велопарад-2023"

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

&quot;Ростовский велопарад-2023&quot;

"Ростовский велопарад-2023"

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

&quot;Ростовский велопарад-2023&quot;

"Ростовский велопарад-2023"

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

&quot;Ростовский велопарад-2023&quot;

"Ростовский велопарад-2023"

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

&quot;Ростовский велопарад-2023&quot;. Жанровая фотография. Участники перед стартом на Театральной площади

"Ростовский велопарад-2023". Жанровая фотография. Участники перед стартом на Театральной площади

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

&quot;Ростовский велопарад-2023&quot;. Жанровая фотография. Участники перед стартом на Театральной площади

"Ростовский велопарад-2023". Жанровая фотография. Участники перед стартом на Театральной площади

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

&quot;Ростовский велопарад-2023&quot;

"Ростовский велопарад-2023"

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

&quot;Ростовский велопарад-2023&quot;. Жанровая фотография. Участники перед стартом на Театральной площади

"Ростовский велопарад-2023". Жанровая фотография. Участники перед стартом на Театральной площади

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

&quot;Ростовский велопарад-2023&quot;

"Ростовский велопарад-2023"

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

&quot;Ростовский велопарад-2023&quot;

"Ростовский велопарад-2023"

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

&quot;Ростовский велопарад-2023&quot;

"Ростовский велопарад-2023"

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

&quot;Ростовский велопарад-2023&quot;. Жанровая фотография. Участники перед стартом на Театральной площади

"Ростовский велопарад-2023". Жанровая фотография. Участники перед стартом на Театральной площади

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

&quot;Ростовский велопарад-2023&quot;

"Ростовский велопарад-2023"

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

&quot;Ростовский велопарад-2023&quot;

"Ростовский велопарад-2023"

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

&quot;Ростовский велопарад-2023&quot;

"Ростовский велопарад-2023"

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

&quot;Ростовский велопарад-2023&quot;

"Ростовский велопарад-2023"

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

&quot;Ростовский велопарад-2023&quot;

"Ростовский велопарад-2023"

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

&quot;Ростовский велопарад-2023&quot;

"Ростовский велопарад-2023"

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

&quot;Ростовский велопарад-2023&quot;

"Ростовский велопарад-2023"

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

&quot;Ростовский велопарад-2023&quot;

"Ростовский велопарад-2023"

Фото: «Ъ-Юг»

&quot;Ростовский велопарад-2023&quot;

"Ростовский велопарад-2023"

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

&quot;Ростовский велопарад-2023&quot;. Жанровая фотография. Участники во время старта на Театральной площади

"Ростовский велопарад-2023". Жанровая фотография. Участники во время старта на Театральной площади

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

&quot;Ростовский велопарад-2023&quot;

"Ростовский велопарад-2023"

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

&quot;Ростовский велопарад-2023&quot;

"Ростовский велопарад-2023"

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

&quot;Ростовский велопарад-2023&quot;. Жанровая фотография. Участники во время старта на Театральной площади

"Ростовский велопарад-2023". Жанровая фотография. Участники во время старта на Театральной площади

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

&quot;Ростовский велопарад-2023&quot;

"Ростовский велопарад-2023"

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

&quot;Ростовский велопарад-2023&quot;

"Ростовский велопарад-2023"

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

&quot;Ростовский велопарад-2023&quot;

"Ростовский велопарад-2023"

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

&quot;Ростовский велопарад-2023&quot;

"Ростовский велопарад-2023"

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

&quot;Ростовский велопарад-2023&quot;. Жанровая фотография. Участники во время старта на Театральной площади

"Ростовский велопарад-2023". Жанровая фотография. Участники во время старта на Театральной площади

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

&quot;Ростовский велопарад-2023&quot;

"Ростовский велопарад-2023"

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

&quot;Ростовский велопарад-2023&quot;

"Ростовский велопарад-2023"

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

&quot;Ростовский велопарад-2023&quot;. Жанровая фотография. Участники во время старта на Театральной площади

"Ростовский велопарад-2023". Жанровая фотография. Участники во время старта на Театральной площади

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

&quot;Ростовский велопарад-2023&quot;

"Ростовский велопарад-2023"

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

&quot;Ростовский велопарад-2023&quot;. Жанровая фотография. Участники во время старта на Театральной площади

"Ростовский велопарад-2023". Жанровая фотография. Участники во время старта на Театральной площади

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

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"Ростовский велопарад-2023"

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

"Ростовский велопарад-2023"

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

"Ростовский велопарад-2023"

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

"Ростовский велопарад-2023"

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

"Ростовский велопарад-2023"

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

"Ростовский велопарад-2023"

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

"Ростовский велопарад-2023"

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

"Ростовский велопарад-2023". Жанровая фотография. Участники перед стартом на Театральной площади

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

"Ростовский велопарад-2023". Жанровая фотография. Участники перед стартом на Театральной площади

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

"Ростовский велопарад-2023"

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

"Ростовский велопарад-2023". Жанровая фотография. Участники перед стартом на Театральной площади

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

"Ростовский велопарад-2023"

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

"Ростовский велопарад-2023"

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

"Ростовский велопарад-2023"

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

"Ростовский велопарад-2023". Жанровая фотография. Участники перед стартом на Театральной площади

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

"Ростовский велопарад-2023"

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

"Ростовский велопарад-2023"

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

"Ростовский велопарад-2023"

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

"Ростовский велопарад-2023"

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

"Ростовский велопарад-2023"

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

"Ростовский велопарад-2023"

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

"Ростовский велопарад-2023"

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

"Ростовский велопарад-2023"

Фото: «Ъ-Юг»

"Ростовский велопарад-2023"

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

"Ростовский велопарад-2023". Жанровая фотография. Участники во время старта на Театральной площади

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

"Ростовский велопарад-2023"

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

"Ростовский велопарад-2023"

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

"Ростовский велопарад-2023". Жанровая фотография. Участники во время старта на Театральной площади

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

"Ростовский велопарад-2023"

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

"Ростовский велопарад-2023"

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

"Ростовский велопарад-2023"

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

"Ростовский велопарад-2023"

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

"Ростовский велопарад-2023". Жанровая фотография. Участники во время старта на Театральной площади

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

"Ростовский велопарад-2023"

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

"Ростовский велопарад-2023"

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

"Ростовский велопарад-2023". Жанровая фотография. Участники во время старта на Театральной площади

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

"Ростовский велопарад-2023"

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

"Ростовский велопарад-2023". Жанровая фотография. Участники во время старта на Театральной площади

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

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