Юг России / Фото 22.05.2023, 10:43 Город в движении В Ростове состоялся велопарад Традиционный ростовский велопарад собрал более семи тысяч участников. Моменты мероприятия — в фотогалерее «Ъ-Юг». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография "Ростовский велопарад-2023" Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин "Ростовский велопарад-2023" Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин "Ростовский велопарад-2023" Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин "Ростовский велопарад-2023" Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин "Ростовский велопарад-2023" Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин "Ростовский велопарад-2023" Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин "Ростовский велопарад-2023" Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин "Ростовский велопарад-2023". Жанровая фотография. Участники перед стартом на Театральной площади Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин / купить фото "Ростовский велопарад-2023". Жанровая фотография. 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