В Ирбите объявили траур после гибели четырех мобилизованных в боях под Артемовском

Мэр Ирбита (Свердловская область) Николай Юдин объявил 23 мая днем траура по четырем мобилизованным, погибших в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-служба администрации города.

Осенью 2022 года Анатолий Антонов, Антон Габдрафитов, Сергей Гаврилов и Дмитрий Перевозников были призваны на службу в рамках частичной мобилизации. Все они погибли 16 мая в ходе боев под Артемовском. Президент Владимир Путин посмертно наградил военных орденами Мужества.

Во вторник, 23 мая, в ДК им. В.К. Костевича с 12:00 до 14:00 пройдет церемония прощания с погибшими.

Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте