Суд продлил конкурсное производство в челябинской «Роспечати» еще на полгода

Арбитражный суд Челябинской области продлил срок конкурсного производства в отношении непубличного акционерного общества распространения, обработки, сбора печати Челябинской области (АО «Роспечать») еще на шесть месяцев. Решение, принятое в конце прошлой неделе, опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Согласно материалам дела, на сегодня в реестр требований кредиторов включена задолженность на общую сумму 1,9 млрд руб. Часть заявлений еще рассматриваются. Также не завершена инвентаризация имущества и его продажа. Всего в ходе банкротства выявлено имущество рыночной стоимостью 22,1 млн руб. Также конкурсный управляющий оспаривает сделки должника и продолжает работу по взысканию дебиторской задолженности. В связи с этим суд принял решение продлить срок конкурсного производства до 22 ноября 2023 года.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», челябинская «Роспечать» находится в процедуре банкротства с октября 2019 года. Наблюдение в компании ввели по заявлению «Автовазбанка», правопреемником которого в результате объединения стал банк непрофильных активов «Траст» В мае 2020-го года было суд региона открыл конкурсное производство в отношении компании. «Автовазбанк» и челябинская «Роспечать» входили в активы бывших владельцев «Промсвязьбанка» (ПСБ) Дмитрия и Алексея Ананьевых. В 2019 году они были заочно арестованы за хищение почти 90 млрд руб. из ПСБ. Осенью прошлого года Лефортовский районный суд Москвы вынес приговор по этому делу, назначив четырем экс-сотрудникам банка реальное лишение свободы на сроки от 5 до 7,5 лет. Один фигурант – бывший вице-президент ПСБ Николай Цуканов был оправдан. Организовавшие, по мнению СК РФ, преступление братья Ананьевы находятся в международном розыске.

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