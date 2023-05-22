В Ярославской области три человека пострадали в ДТП грузовика с «Фордом»

В Ярославской области на трассе М-8 столкнулись «Камаз» и «Форд», пострадали три человека. О происшествии сообщает УМВД по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пожар "Форда"

Фото: Скрин видео vk.com / Подслушано в Ярославле Пожар "Форда"

Фото: Скрин видео vk.com / Подслушано в Ярославле

Авария случилась в 22:26 вечера 21 мая в Первомайском районе, рядом с деревней Заболотье. Косвенным виновником ДТП стал лось, от столкновения с которым уходил водитель «Камаза». Как рассказали в УМВД, грузовик выехал на встречную полосу и врезался в «Форд».

«В результате ДТП водитель автомобиля «Форд» женщина 1983 г.р. и двое пассажиров мужчина 1980 г.р. и женщина 1990 г.р. госпитализированы»,— отметили в УМВД по Ярославской области.

В социальных сетях появилось видео последствий аварии. «Форд» загорелся и людей из машины достают проезжающие мимо водители. Данных о состоянии пострадавших пока не поступало.

Андрей Иванов