Под полом «сталинки» в Петербурге во время ремонта обнаружили детскую кость

Жильцы квартиры дома 1933 года постройки в Невском районе Санкт-Петербурга во время ремонта обнаружили детские останки. Об этом сообщает «Фонтанка» в понедельник, 22 мая.

Сообщение в полицию об обнаруженной в доме № 98 по Октябрьской набережной кости, предположительно, от детского скелета, поступило в районную полицию накануне вечером. Прибывшие на место полицейские вместе с сотрудниками обнаружили останки длиной около 11 см, лежавшие под вскрытым в ходе ремонта полом. Сейчас кость отправлена в морг для проведения экспертизы, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее «Ъ-СПБ» писал, что в ручье в Петергофе нашли человеческие кости.

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