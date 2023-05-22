В Казани с июня откроются пять муниципальных пляжей

С 1 июня в Казани заработают пять муниципальных пляжей. В этот день в городе откроется купальный сезон. Об этом во время делового понедельника сказал глава управления гражданской защиты исполкома Сергей Чанкин.

Речь идет о пляжах «Локомотив», «Нижнее Заречье», «Озеро Глубокое», «Озеро Комсомольское», «Озеро Большое Лебяжье». Кроме того, будут работать места отдыха у воды: озеро Лебяжье, озеро Изумрудное и озеро в парке Победы.

Ежедневно на пляжах и местах отдыха будут работать три спасателя и один медик (с 9:00 до 20:00). Также объекты будут оборудованы лодками, спасательным снаряжением и медикаментами.

"Ъ-Казань"