Свердловский депутат допустил, что бойцы ВСУ могут получать деньги из бюджета России

Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Максим Иванов допустил, что бойцы ВСУ могут получать выплаты за гибель своих детей, участвующих в специальной военной операции (СВО) на стороне России. В своем telegram-канале депутат пояснил, что в таких случаях украинские военные по закону имеют право на выплаты из российского бюджета, поскольку являются законными наследниками погибших.

Вопрос о законности выплат бойцам ВСУ Максим Иванов поднял после того, как к нему обратилась мать военного из ДНР, погибшего на СВО. Женщина сейчас живет в Свердловской области, а отец погибшего служит в украинской армии.

«Таким образом, этот мужчина может через Польшу и Турцию прилететь в Россию. Закон не запрещает гражданам Украины приезжать в Россию. Дальше он может открыть счет в банке. Принести в отделение соцполитики ДНР документы и в итоге получить деньги за сына. А потом как ни в чем не бывало вернуться обратно в Киев, Львов или на линию боевого соприкосновения где-нибудь под Марьинкой»,— подчеркнул депутат.

Он добавил, что препятствием в подобных ситуациях может стать запрет на выезд из Украины для мужчин призывного возраста. Кроме того, можно попытаться через суд признать наследника недостойным из-за его действий против наследодателя.

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