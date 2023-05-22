В Курганской области объявили штормовое предупреждение из-за риска пожаров

В северо-западных районах Курганской области 23–26 мая ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение, сообщают в ГУ МЧС региона.

По прогнозу Курганского гидрометцентра, в остальных районах области прогнозируется высокая степень пожарной опасности (4 класс). Сотрудники МЧС призывают соблюдать меры безопасности при обращении с огнем.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в конце апреля — начале мая в Курганской области резко участились природные пожары. Огонь уничтожил 612 жилых домов, в которых проживали свыше 2,7 тыс. человек. В результате пожаров пострадали 19 человек, еще 12 погибли.