В Новосибирске произошла массовая драка с участием иностранцев

Мигранты устроили массовую драку на Хилокской улице в Новосибирске. Видеозапись, на которой запечатлена потасовка у жилых домов, разместил один из пабликов. В полиции сообщили, что ведомство организовало проверку, «обстоятельства произошедшего и лица, изображенные на видео, устанавливаются».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Кроме того, 26 апреля между домами 5 и 7 на ул. Хилокская четверо иностранцев напали на мужчину. Видео жестокого избиения попало в интернет. Следственные органы обратились в горожанам с просьбой оказать помощь в установлении личности потерпевшего. Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании этого инцидента.

В ноябре 2022 года к главе СКР обратились представители Хилокского жилмассива Новосибирска, которые пожаловались на мигрантов. «В районе расположены оптовые ярмарки, которые эксплуатируются с грубым нарушением норм действующего законодательства. На территории «Хилокского жилмассива» круглосуточно работают большегрузные автомобили, в которых незаконно проживают мигранты, нарушающие общественный порядок», — говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в пресс-службе СКР, Александр Бастрыкин «отметил неудовлетворительную работу подчиненных в связи с отсутствием реакции на жалобы жителей по поводу незаконных действий мигрантов и поручил для установления озвученных фактов возбудить уголовное дело, сформировать следственно-оперативную группу и наладить взаимодействие с другими правоохранительными органами».

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Илья Николаев