В Москве попал в ДТП автомобиль Aurus с правительственными номерами

Автомобиль Aurus с правительственными номерами столкнулся с Volvo в центре Москвы. Пострадавших нет, сообщили ТАСС в экстренных службах.

ДТП произошло на пересечении проспекта Мира и Больничного переулка. По словам собеседника агентства, пассажиров в машинах не было. Кому принадлежит правительственная машина, он не уточнил.

Telegram-канал Baza сообщал, что машина закреплена за Патриархом Кириллом. Источник «Интерфакса» в патриархии опроверг информацию. «В настоящий момент автомобиль Aurus с патриархом Кириллом подъезжает к храму Христа Спасителя»,— сказал собеседник агентства.