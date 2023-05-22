Минувший отопительный сезон в Казани оказался самым коротким за последнее десятилетие

Прошедший отопительный сезон в Казани является самым коротким за последние десять лет. Это объясняется погодными условиями. Об этом на деловом понедельнике заявил глава комитета ЖКХ Василий Лысачкин:

По его словам, продолжительно сезона составила 211 дней. Он начался 26 сентября и закончился 24 апреля. Отопительный период оказался на две недели короче предыдущего.

Теперь к 1 сентября необходимо подготовить техническую готовность объектов теплоснабжения, систем центрального отопления домов и объектов социальной сферы должна быть обеспечена. Еще через две недели будут оформлены паспорта готовности жилых домов.

"Ъ-Казань"