На перекладку сетей ресурсоснабжающих организаций в Казани потратят 2 млрд рублей

Перекладка сетей ресурсоснабжающих организаций («Татэнерго», «Казэнерго», «Водоканал») в Казани обойдется более чем в 2 млрд руб. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Из общей суммы 647 млн руб. будут выделены в этом году на перекладку сетей протяженностью 12,8 км. Остальные средства потратят в 2024-м. Эту сумма пойдет на перекладку сетей протяженностью свыше 30 км.

За счет модернизации коммунальной инфраструктуры будут восстановлены самые проблемные участки изношенных сетей. Речь идет, в частности, об участках в жилом массиве Кадышево, на улицах Можайского, Горьковском шоссе, Слободской, Юбилейной, Волгоградской, Поперечно-Базаорной, Мавлютова, Космонавтов, 8 марта, Сибирском тракте, Губкина и ряда других.

"Ъ-Казань"