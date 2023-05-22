Бастрыкин заинтересовался делом о гибели новорожденного на Ямале в 2017 году

Глава СК России Александр Бастрыкин заинтересовался уголовным делом о гибели новорожденного в Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ) в 2017 году. Об этом сообщили в Информационном центре ведомства.

К Александру Бастрыкину обратилась женщина, несогласная с ходом установления обстоятельств смерти ее ребенка. Во время беременности и после родоразрешения в больнице мальчику своевременно не был диагностирован порок сердца. Это, по ее мнению, привело к неправильному лечению и гибели ребенка.

Жительница Ямала считает, что следствие затягивает расследование уголовного дела, а в выводах судебно-медицинских экспертиз есть противоречия. Сейчас она опасается, что виновные смогут избежать наказания.

Александр Бастрыкин поручил главе ямальского следственного управления Андрею Егорову представить доклад о ходе и результатах расследования.

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