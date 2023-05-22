Самые аварийные участки автотрассы М-4 «Дон» расположены в Краснодарском крае

Два самых аварийных участка федеральной автотрассы М-4 «Дон» расположены на Кубани. Об этом сообщила пресс-служба ГК «Автодор».

По информации госкомпании, большинство аварийных ситуаций происходят по вине водителей большегрузов, которые пытаются избежать штрафов, буквально останавливаясь под рамками автоматических пунктов весогабаритного контроля (АПВГК) и проезжая эти пункты на предельно низких скоростях.

На 1208-м км в Павловском районе и 1300-м км в районе станицы Пластуновской в текущем году произошло более 10 ДТП в зоне весового контроля.

«Причиной стали остановки исправных фур в правой полосе движения»,— говорится в сообщении.

Всего специалисты выявили шесть потенциально опасных участков автотрассы.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram