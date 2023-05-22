Суд рассмотрит дело красноярца, нападавшего с клинком на спящих соседей

Красноярский краевой суд рассмотрит дело 28-летнего жителя Свердловского района, напавшего с ножом на спящих соседей. Преступление произошло в сентябре прошлого года. По данным прокуратуры Красноярского края, мужчина под воздействием алкоголя после конфликта со своим знакомым проверял какие из домов на улице были незаперты.

Войдя в один из таких домов, он увидел на диване спящего мужчину и нанес ему несколько ударов клинком. Пострадавший проснулся и оказала нападавшему сопротивление. «От шума в доме залаяла собака и проснулись остальные домочадцы. Опасаясь быть задержанным, нападавший выбежал из этого дома»,– рассказали в прокуратуре.

Через некоторое время злоумышленник вошел в другой дом, где напал на спящего хозяина и нанес ему несколько смертельных ранений. Потерпевший погиб на месте. Через полчаса нападавший был задержан сотрудниками правоохранительных органов недалеко от места убийства. Ему предъявлены обвинения в нарушение неприкосновенности жилища, убийстве и покушении на убийство. Фигуранту дела грозит пожизненное лишение свободы.

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Оксана Павлова