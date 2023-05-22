Прикамская «дочка» «Газпрома» установила рекорд по выручке

ООО «Газпром трансгаз Чайковский» (100% в собственности ПАО «Газпром») опубликовало отчетность о финансовых итогах работы в 2002 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», по сравнению с 2021 годом ООО увеличило выручку с 60,3 млрд руб. до 83,1 млрд руб. Чистая прибыль компании за год выросла с 1,1 до 1,3 млрд руб.

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ООО «Газпром трансгаз Чайковский» обслуживает магистральные газопроводы «Газпрома» на территории Пермского края и Удмуртии общей протяженностью более 10,5 тыс. км. В состав общества входят 18 филиалов, в том числе 12 линейных производственных управлений магистральных газопроводов, 15 компрессорных станций, 251 газоперекачивающий агрегат, 7 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. В эксплуатации компании находится 122 газораспределительные станции. На предприятии работают свыше 8 тыс. человек. Напомним, через территорию Пермского края проходят 15 магистральных газовых «ниток», через которые газ транспортировался в Европу.