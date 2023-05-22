Рабочая неделя в Петербурге начнется с майских гроз

22 и 23 мая в Санкт-Петербурге ожидается похолодание и грозы, температура воздуха в городе днем может понижаться до +18 градусов. Об этом сообщил специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Сегодня погоду в Северной столице сформирует приближающийся с юго-востока высотный циклон. Его стараниями в регионе облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы»,— написал он в своем Telegram-канале в понедельник, 22 мая.

Днем температура воздуха прогреется в городе до +20 градусов по Цельсию, во вторник она будет колебаться от +19 до +21 градуса, ветер может достигать 5 м/с. Атмосферное давление будет падать, но значения будут держаться выше нормы.

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