Соревнования на электросамокатах пройдут в рамах Всероссийского электромобильного фестиваля в Ижевске

В столице Удмуртии в парке имени Кирова 27 и 28 мая пройдет Всероссийский электромобильный фестиваль «ЭлектроФест18». Как сообщает пресс-служба организаторов, на мероприятии представят экспозицию электромобилей и малого электротранспорта, в том числе самокатов, моноколес и электробойков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В рамках фестиваля пройдет слет любителей средств индивидуальной мобильности, а также масштабная развлекательно-познавательная программа. Участников ожидают автопробеги, тест-драйвы, шоу и соревнования на самокатах. Любой желающий по предварительной регистрации сможет стать пассажиром автомобилей, которые будут участвовать в автопробеге.

В частности, основные мероприятия фестиваля пройдут 27 мая с 10:00 до 19:00. Ижевчан ждет выставочная экспозиция, среди которых будут представлены прототип Lada e-Largus, различные модели электрокаров и гибридов Tesla, BYD, Nissan, Faw Bestune Nat, Chevrolet Volt, VOYAH, BMW, Toyota и Volkswagen. Планируется презентация эксклюзивной для России модели спортивного электроседана Fisker.

Кроме того, посетителей ждет дискуссионное шоу «Автобитва», где владельцы электрокаров будут «биться» с владельцами автомобилей на топливе, обсуждая «за» и «против» тех и других авто. Состоится коворкинг с приглашенными гостями — руководителями электромобильных сообществ Удмуртии и других регионов.

Для детей будут работать площадки с различными активностями и экспозиция с прокатом техники. Ребятам представят детский электротрайк «Удалец» от производителя Удмуртии.

Завершится первый день «ЭлектроФеста18» музыкальным шоу от FM Cover Band.

28 мая с 10:00 до 19:00 на центральной аллее будет работать экспозиция электрокаров, состоятся презентации электромобилей.