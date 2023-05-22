Нетрезвые молодые люди забрались на крышу троллейбуса в Ижевске

В столице Удмуртии молодые люди нарушили общественный порядок и забрались на крышу троллейбуса. Инцидент произошел на улице Молодежная около остановки «Метеор». Как сообщили очевидцы в группе «Злой ижевчанин» во «ВКонтакте», нарушители были в нетрезвом состоянии.

На видео видно, что один из молодых людей прошелся по крыше электротранспорта и спустился к другим молодым людям. Инцидент произошел во время того, как троллейбус стоял на светофоре, ожидая разрешающего сигнала. О нарушениях в движении электротранспорта не сообщалось.