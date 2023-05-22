В Челябинске все муниципальные пляжи подготовили к купальному сезону

Девять муниципальных пляжей Челябинска полностью готовы к приему отдыхающих. Однако купаться горожанам пока не рекомендуется. Об этом рассказал вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов на аппаратном совещании в мэрии сегодня.

По его словам, всего на трех челябинских озерах открыто 19 мест для купания. Из них девять муниципальных пляжей, где к новому сезону обновлено песчаное покрытие, установлены малые архитектурные формы и организовано дежурство матросов-спасателей. «Подчеркну, что вода еще недостаточно прогрелась: температура составляет от 14 до 17 градусов. Поэтому мы пока купаться не рекомендуем»,– сообщил Александр Астахов. Также он отметил, что на этой неделе в связи прогнозируемой жарой будет усилено патрулирование мест запрещенных для купания.

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