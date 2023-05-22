В Челябинской области уровень безработицы достиг исторического минимума

На 17 мая в Челябинской области уровень безработицы в Челябинской области составил 0,67%. Это меньше, чем в мае 2020–2022 годов, когда значения колебались в пределах 0,97–2,02%. Об этом сообщает контрольно-счетная палата (КСП) региона.

Количество зарегистрированных безработных на 1 мая оценивалось в 12,6 тыс. человек. Это на 5,3 тыс. меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Коэффициент напряженности на рынке труда по сравнению с 2021-м снизился с 0,67 до 0,38. На 1 мая в Челябинской области было открыто 37,6 тыс. вакансий. Годом ранее их было 30,8 тыс.

В КСП региона причинами низкой безработицы называют рост промышленного производства в связи с решением задач по импортозамещению, увеличение темпов строительства и числа самозанятых.