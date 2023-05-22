Летний сезон на детских железных дорогах Петербурга откроется 1 июня

1 июня 2023 года стартует летний сезон на Малой Октябрьской железной дороге в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба предприятия-перевозчика. К осени обучить азам работы на железнодорожной инфраструктуре планируется более 850 школьников.

Сейчас на железнодорожном полотне и станциях дороги идут работы по благоустройству территорий в преддверии сезона. Летний сезон на Южной и Северной трассах МОЖД откроется 1 и 2 июня соответственно.

Малая Октябрьская детская железная дорога готовится к открытию летнего сезона. Об этом сообщает пресс-служба ОЖД. По Южной трассе трижды в неделю будет курсировать поезд с паровозом в качестве тягача.

Малая Октябрьская железная дорога работает в Петербурге с 1948 года. Вне летних месяцев подвижной состав и инфраструктура МОЖД находятся в законсервированном состоянии.

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