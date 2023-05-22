Порывистый ветер снес микроавтобус с пассажирами по дороге в аэропорт Норильска

В результате опрокидывания микроавтобуса Ford Transit в Норильске пострадали семь человек. Всего в момент происшествия в салоне транспорта находилось одиннадцать человек, в том числе трое несовершеннолетних, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.

Опрокидывание произошло в результате сильного бокового ветра, с которым водитель не смог справиться, отмечают правоохранители. После падения в кювет транспорт также столкнулся с опорой ЛЭП. По данным прокуратуры Красноярского края, семеро пострадавших обратилось за медицинской помощью, двое госпитализировано.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. В прокуратуре Красноярского края сказали, что ведомство организовало проверку по факту ДТП с участием пассажирского автобуса. «Прокуратура проверит перевозчика, в том числе соблюдение им требований безопасности при выпуске транспортного средства на линию и транспортировке пассажиров», — заявила официальный представитель ведомства Олеся Климова.

По данным Таймырского центра по гидрометеорологии, в городе наблюдаются неблагоприятные погодные условия, гололед и порывистый ветер. ГИБДД порекомендовало водителям воздержаться от поездок.

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Лолита Белова