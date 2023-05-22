Для 19% жителей Ижевска руководство — главный источник стресса

В столице Удмуртии 19% опрошенных жителей называют главным стрессовым фактором плохое отношение начальства к подчиненным, сообщает пресс-служба SuperJob. Еще 17% респондентов считают нервирующим поведением коллег.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Еще по 9% ижевчан вводит в стресс непрофессионализм руководства и сослуживцев, а низкий уровень заработка — 8%. По 5% испытывают стресс из-за некорректно поставленных задач и невыполнимых сроков, из-за перегрузки и поведения клиентов — по 4%.

При этом женщины чаще страдают из-за плохого отношения руководства и конфликтов с коллегами, мужчины — из-за непрофессионализма тех и других.