Выпускники с высокими баллами ЕГЭ могут рассчитывать на «премию» при поступлении в омские вузы

В Омской области власти планируют ввести единовременную выплату для школьников, поступивших в омские вузы с высоким баллом ЕГЭ. Такое решение принял врио губернатора Виталий Хоценко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Ее размер составит от 30 до 120 тысяч рублей в зависимости от результатов»,– назвал руководитель региона размер выплаты в своем Telegram-канале.

По итогам ЕГЭ в 2022 году министерство образования Омской области сообщало о том, что в регионе 44 выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов. Трое получили высший балл сразу по двум предметам.

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Валерий Лавский