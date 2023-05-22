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В Снежинске два человека погибли во время пожара в садовом товариществе

Во время пожара в одном из садовых товариществ Снежинска погибли пожилые супруги, сообщает ФГКУ «Специальное управление ФПС №7 МЧС России» на своей странице «ВКонтакте».

Сообщение о пожаре в садоводческом товариществе №10 поступило днем 21 мая. Прибывшие пожарные обнаружили дым из-под кровли двухэтажного дома. Возгорание началось в жилой комнате первого этажа, общая площадь пожара составила 10 кв. м. В результате происшествия погибли супруги 84 и 76 лет. Они отравились продуктами горения.

Пожар ликвидировали в течении 15 минут. В тушении участвовали 12 человек и три единицы пожарной техники. Причина возгорания устанавливается.

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