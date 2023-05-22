В Норильске уральцы открыли сеть борделей под видом массажных салонов

Полиция Норильска задержала 38-летнего жителя Екатеринбурга, подозреваемого в организации и вовлечении женщин в занятие проституцией. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю. Силовики считают, что в организации сети борделей также участвовали жители Тюменской области и Сочи.

По данным полиции, подпольные публичные дома под видом массажных салонов были открыты в январе 2021 года. В середине мая 2023 года в результате оперативно-розыскных мероприятий МВД работа салонов была пресечена. Установлено, что проституцией занимались не менее 12 девушек.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело о вовлечении в занятие проституцией (ч. 3 ст. 240 УК РФ) и об организации занятия проституцией (ч. 2 ст. 241 УК РФ). Екатеринбуржец, его помощник и двое администраторов сейчас задержаны. Их сообщник, обеспечивавший силовую поддержку и безопасность «массажных салонов», находится под подпиской о невыезде.

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