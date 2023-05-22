В Прикамье возбуждено уголовное дело по факту гибели при пожаре четырех человек

Следственными органами следственного управления СК РФ по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), по факту гибели на пожаре четырех местных жителей, двое из которых — дети. Как сообщает пресс-служба управления, следствием установлено, что поздним вечером 21 мая произошло возгорание в частном жилом доме по ул. Красной в селе Фоки (Чайковский городской округ). После тушения пожара были обнаружены тела мужчины и женщины 56 и 53 лет и их внучек 5 и 7 лет.

Сейчас проводится осмотр места происшествия, назначаются необходимые судебные экспертизы для установления причины гибели людей и произошедшего пожара. Допрашиваются свидетели, проводятся иные следственные действия.