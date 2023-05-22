Дело директора омской стройфирмы о злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности передано в суд

Прокуратура Омска утвердила обвинение в отношении руководителя строительной организации по делу о злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ). Фигурант дела ранее уже был судим, отмечают в ведомстве.

По данным следствия, обвиняемый с апреля 2020 года по июль 2022-й, не погасил задолженность в пользу физлица на сумму более 6,1 млн руб. Вопреки судебному решению по исполнительному производству и аресту счетов фирмы открыл новые счета в различных банках, о чем не уведомил судебных приставов-исполнителей.

Кроме того, по инициативе обвиняемого с целью уклонения от кредиторской задолженности было изменено фактическое местонахождение организации, говорится в сообщении омской прокуратуры. В то же время он заключил дополнительные соглашения с контрагентами для перечисления им за выполнение работ более 42 млн руб.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый от дачи показаний отказался, однако вину в совершении преступления признал полностью.

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Лолита Белова