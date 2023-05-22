В Норильске выявили сеть борделей, работавших под вывеской массажных салонов

В Красноярском крае задержаны предполагаемые организаторы сети публичных домов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России.

Согласно данным полиции, 38-летний житель Екатеринбурга с сообщниками из Сочи и Тюменской области в январе 2021 года организовали в Норильске сеть подпольных публичных домов, которые работали под видом массажных салонов. Интимные услуги в них оказывали 12 девушек. В мае 2023 года деятельность салонов была пресечена.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией) и ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией). Создатель сети, его помощник и двое администраторов задержаны на две суток. Их сообщника, обеспечивавшему силовую поддержку и безопасность интим-салонов, отпустили под подписку о невыезде. Еще одна участница организованной группы в настоящее время доставлена в Норильск из Сочи для проведения следственных действий.

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Илья Николаев