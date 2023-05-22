Миноритарные кредиторы предложили вывести «Мотовилихинские заводы» из банкротства

Конкурсный управляющий ПАО «Мотовилихинские заводы» Андрей Берсенев 19 мая провел собрание кредиторов предприятия. Господин Берсенев предложил включить в основной лот, в рамках которого выставлен на продажу имущественный комплекс предприятия, здания кислородной подстанции и склада кислородных баллонов. «Ранее это имущество считалось непрофильным, но сейчас из-за роста гособоронзаказа оно стало востребованным»,— пояснил управляющий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Затем представитель кредитора ООО «Аверс» Арсений Грищенко выдвинул кредиторам неожиданное предложение — рассмотреть вопрос о заключении мирового соглашения с целью вывода предприятия из банкротства. По словам господина Грищенко, предприятие действительно резко увеличило объемы производства, прежде всего за счет ЗАО «Специальное конструкторское бюро», которое выполняет гособоронзаказ. Если имущественный комплекс, который сейчас оценивается в 9 млрд руб., будет продан, то у должника не хватит средств, чтобы вернуть более 17 млрд руб. кредиторам. При этом оценка лота проводилась еще в 2019 году и сейчас не является актуальной, а две попытки торгов по продаже имущества не состоялись из-за отсутствия участников.

Условия мирового соглашения, как полагает Арсений Грищенко, должны предполагать дисконтирование и рассрочку долгов. «Основные кредиторы завода — это структуры “Ростеха”. Если они заинтересованы в сохранении предприятия и его бесперебойной работе, то давайте дисконтируем долг в четыре раза»,— предложил господин Грищенко. В случае мирового соглашения, считает представитель, предприятие сможет расплатиться с кредиторами опять же благодаря росту объемов производства.

Конкурсный управляющий напомнил, что для заключения мирового соглашения необходимо согласие всех залоговых кредиторов. Если оно будет получено, то Андрей Берсенев готов выйти с соответствующим предложением в суд.