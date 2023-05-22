Жителю Новосибирска грозит четыре года колонии за покупку черной икры

В Новосибирске перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в незаконном приобретении 24 кг черной икры краснокнижных амурского осетра и калуги, сообщает СУ СКР по регион. По версии следствия, мужчина приобрел икру для дальнейшей перепродажи. Его деятельность была пресечена сотрудниками погрануправления ФСБ России по Новосибирской области. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в гараже обвиняемого вся партия икры была изъята.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Коротченко, Коммерсантъ Фото: Максим Коротченко, Коммерсантъ

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении и хранении особо ценных водных биологических ресурсов. Ему грозит до четырех лет лишения свободы и штраф в размере 1 млн руб.

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Оксана Павлова