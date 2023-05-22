Команды из Барнаула и Норильска выступят в ВХЛ в следующем сезоне

Две сибирские команды пополнят Всероссийскую хоккейную лига (ВХЛ) в сезоне 2023/2024. Новичками стали «Динамо-Алтай» (Алтайский край) и «Норильск» (Красноярский край).
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
Новый состав второй по значимости лиги российского хоккея был утвержден 21 мая в Сочи на совещании руководителей ее клубов. «Динамо-Алтай» в завершившемся сезоне выступало в дивизионе ВХЛ-Б, где заняло второе место. Но дивизион решили ликвидировать.
«У нас был выбор: распустить команду или переводить ее в ВХЛ-А. Ко мне поступило огромное количество просьб от болельщиков и спортсменов – от всей спортивной общественности – поддержать переход команды в более высокий дивизион»,– сообщил в своем Telegram-канале губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
В ВХЛ регионы Сибирского федерального округа представляют также «Сокол» (Красноярск), «Металлург» (Новокузнецк) и «Омские крылья». Всего в сезоне 2023/2024 в ВХЛ будут играть 29 команд.