Команды из Барнаула и Норильска выступят в ВХЛ в следующем сезоне

Две сибирские команды пополнят Всероссийскую хоккейную лига (ВХЛ) в сезоне 2023/2024. Новичками стали «Динамо-Алтай» (Алтайский край) и «Норильск» (Красноярский край).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Новый состав второй по значимости лиги российского хоккея был утвержден 21 мая в Сочи на совещании руководителей ее клубов. «Динамо-Алтай» в завершившемся сезоне выступало в дивизионе ВХЛ-Б, где заняло второе место. Но дивизион решили ликвидировать.

«У нас был выбор: распустить команду или переводить ее в ВХЛ-А. Ко мне поступило огромное количество просьб от болельщиков и спортсменов – от всей спортивной общественности – поддержать переход команды в более высокий дивизион»,– сообщил в своем Telegram-канале губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

В ВХЛ регионы Сибирского федерального округа представляют также «Сокол» (Красноярск), «Металлург» (Новокузнецк) и «Омские крылья». Всего в сезоне 2023/2024 в ВХЛ будут играть 29 команд.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Валерий Лавский