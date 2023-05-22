«Ведомости»: красноярский экс-губернатор Александр Усс может получить пост сенатора

Валерий Семенов, представляющий в Совете федерации законодательную власть Красноярского края, может уступить свое место экс-губернатору Александру Уссу. Ему предложат пост заместителя председателя правительства региона, курирующего представительство края в Москве, узнали «Ведомости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Издание ссылается на источники, близкие к руководству края. Напомним, 20 апреля этого года Александр Усс ушел в отставку, а врио губернатора был назначен Михаил Котюков.

Чтобы стать сенатором, претендент на этот пост должен быть депутатом регионального парламента. На сессии законодательного собрания Красноярского края 18 мая свой мандат сдал депутат Николай Креминский, избранный в 2021 году по списку «Единой России».

Господин Усс на этих выборах возглавлял список единороссов, но отказался от мандата, поскольку был избран главой региона на проходивших одновременно губернаторских выборах.

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Валерий Лавский