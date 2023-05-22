Два с половиной пика

На этой неделе в Китае приступит к непосредственному исполнению своих функций Национальная администрация финансового регулирования (НАФР). С созданием нового регулятора Народный банк Китая становится уже в чистом виде эмиссионным банком, что, видимо, упрощает задачу перехода на современную денежную политику. Комиссия по рынку ценных бумаг при Госсовете КНР, повышенная в статусе, будет партнером—противовесом НАФР, хотя новая комиссия, видимо, затем будет претендовать на роль «мегарегулятора» в КНР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание Народного банка Китая в Пекине

Фото: Jason Lee / File Photo / Reuters Здание Народного банка Китая в Пекине

Фото: Jason Lee / File Photo / Reuters

Реформа финрегулирования в Китае, объявленная на XX съезде Компартии Китая в марте 2023 года, формально произошла. 10 мая 2023 года Ли Юньцзе, бывший исполнительный первый вице-губернатор провинции Сычуань (2022–2023 годы), был избран председателем парткома КПК в новосоздающейся парторганизации НАФР, а 19 мая — назначен ее директором. 18 мая Китайское государственное телевидение транслировало репортаж о том, что на здании штаб-квартиры НАФР появилась соответствующая табличка. В реальности полноценно НАФР заработает к концу лета 2023 года, тем не менее административные события вокруг реформы уже произошли.

Сам по себе процесс трансформации «советской» системы денежно-кредитного регулирования в КНР начался еще в 1978 году, когда Народный банк Китая (тогда единственный банк КНР, аналогичный по функциям Госбанку СССР в 1970-х) передал функции кредита четырем госбанкам и перешел к работе по модели, отчасти сходной с центробанками в рыночных экономиках. Народный банк юридически — исполнительный департамент (аналог министерства) Госсовета КНР (правительства). В 2003 году часть его надзорных функций была выделена в отдельную Комиссию по банковскому рынку в статусе правительственного агентства при Госсовете КНР (их нередко называют «полуминистерствами»), в 2018 году эта комиссия была слита с такой же Комиссией по страховому рынку в единую Китайскую банковско-страховую регуляторную комиссию. На ее базе спустя пять лет и создана НАФР. Статус последней ниже, чем у Народного банка, но Госсовету КНР, как и он, НАФР подчинена напрямую. Тот же статус — прямое подчинение Госсовету КНР — получит и Комиссия по рынку ценных бумаг КНР.

Реформа 2023 года предполагает продвижение КНР к «двухвершинной» (twin peaks) модели регулирования финрынка — в ее рамках эмиссионный нацбанк и финансовый мегарегулятор работают параллельно. В рамках реформы Народный банк Китая де-факто передаст НАФР руководство девятью региональными офисами, которые, по сути, были локальными «банковскими регуляторами» в группах провинций КНР, но макропруденциальный надзор, помимо ДКП, в ее функциях сохранится. Комиссия по ценным бумагам в НАФР, по крайней мере пока, не войдет, хотя и уступит НАФР полномочия по защите прав инвесторов.

Тем не менее задача НАФР — забрать у Народного банка Китая и централизовать «расплывавшиеся» ранее в регионах регуляторные функции, в том числе защиты китайских розничных инвесторов. Без системы региональных «регуляторов» полномочия Народного банка будут в основном эмиссионными, и это, предположительно, позволит ему быстрее двигаться в сторону полной конвертируемости юаня. Ли Юньцзе, до ухода на госслужбу два десятилетия работавший в государственных коммерческих банках CCB и ICBC, имеет возможности сделать из НАФР и большее — «главный» финрегулятор рынка. В полномочиях новой комиссии — надзор за деятельностью финансовых холдингов в КНР. Напомним при этом, что по итогам XX съезда КПК и глава Народного банка 65-летний И Ган, и 66-летний министр финансов КНР Лю Кунь сохранили свои посты. Ли Юньцзе родился в 1970 году, его шансы стать «царем» финрынка КНР и усилить контроль центральной власти над финансовым сектором страны, вытеснив из него региональные власти, в следующие годы высоки.

По мнению аналитиков BNP Paribas, в 2017–2018 годах поводом для продолжения реформы финрегулирования в КНР стало бурное и неконтролируемое, с интеграцией в коррупционные сферы, развитие p2p-платформ в стране, завершившееся кризисом сектора. Сейчас задача, поставленная перед НАФР,— новая централизация надзора за финрынком, ликвидация регуляторного арбитража на уровне провинций и унификация правил игры в финсекторе КНР. Для инвесторов, особенно внешних, НАФР скорее союзник, хотя создание комиссии явно ориентировано на идеи самодостаточности рынка КНР и его развития на базе внутренних, а не иностранных инвестиций.

Дмитрий Бутрин