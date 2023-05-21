Ярославский «Шинник» одержал гостевую победу

Ярославский «Шинник» победил в Туле местный «Арсенал» со счетом 1:0. Об этом сообщает официальный сайт «Шинника».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Футболисты "Шинника"

Фото: Михаил Евраев Футболисты "Шинника"

Фото: Михаил Евраев

Единственный гол ярославцы забили на 70 минуте. Отличился полузащитник Артем Кулишев. После победы ярославцы обошли «Арсенал» в турнирной таблице и сейчас идут на 8 месте в чемпионате Первой лиги.

В текущем сезоне «Шиннику» осталось провести две встречи: дома команда сыграет со «СКА-Хабаровск», а потом в Краснодаре проведет поединок с ФК «Краснодар-2». Хотя сезон еще продолжается, в «Шиннике» начали формировать команду на следующий. В клубе объявили о продлении контрактов с вратарем Денисом Вамбольтом, полузащитниками Вячеславом Зинковым, Дмитрием Самойловым и Арсением Прокуроровым.

Андрей Иванов