«Краснодар» с крупным счетом обыграл «Ростов» в южном дерби

Футбольный клуб «Краснодар» на своем поле обыграл соперников из «Ростова» в матче 28 тура Российской премьер-лиги. Встреча закончилась со счетом 3:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Краснодар» Фото: ФК «Краснодар»

Алексей Ионов открыл счет уже на 3-й минуте после передачи Джона Кордобы, легко пробив мимо голкипера. На 10-й минуте «Краснодару» удалось удвоить преимущество: мяч в сетку гостей забросил уже сам Кордоба. Арбитры проверяли этот гол на VAR на предмет офсайда, но в итоге засчитали. На 33-й минуте преимущество «быков» стало уже крупным. Только что вышедший на замену Александр Кокшаров ударом головы направил мяч в створ, не оставив шансов вратарю ростовчан.

После победы в южном дерби «Краснодар» набирает 46 очков, но по-прежнему остается на шестой строчке в турнирной таблице. Следующий матч подопечные Владимира Ивича проведут 27 мая против ЦСКА.

Александр Орлов

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