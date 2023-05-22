Конституционный суд разобрался с наездом

Автомобилисты отныне не могут быть дважды наказаны за наезд на пешехода, постановил Конституционный суд. Оказалось, что действующая редакция КоАП противоречит Основному закону, позволяя привлечь нарушителя сразу по двум статьям — 12.18 (непредставление преимущества пешеходу) и 12.24 (нанесение ущерба здоровью в ходе ДТП) — за одно и то же, по сути, нарушение. Наложенный судом запрет будет действовать временно, пока Госдума не найдет способ устранить коллизию. Законодателей обязали разработать и принять соответствующие поправки к КоАП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Порядок в наказаниях автомобилистов за причинение вреда пешеходам навел Конституционный суд

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Порядок в наказаниях автомобилистов за причинение вреда пешеходам навел Конституционный суд

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

В основании опубликованного и вступившего в силу постановления КС лежит дело Роберта Чепурного; управляя своей машиной, он наехал на мальчика в Вольске (Саратовская область). Сначала ГИБДД оштрафовала водителя по ст. 12.18 КоАП (непредставление преимущества в движении пешеходам) на 1,5 тыс. руб. Затем районный суд лишил господина Чепурного прав, наказав его по ст. 12.24 (нарушение, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью в ДТП), поскольку у пострадавшего была сломана рука. Роберт Чепурной обжаловал решение в нескольких судах, ссылаясь на запрет наказывать за одно и то же нарушение дважды — это предусматривают ст. 4.1 КоАП и ст. 50 Конституции. Судебные инстанции всякий раз приходили к выводу о том, что имеют место два разных состава правонарушения с разной «правовой природой». Тогда господин Чепурной обратился в КС.

Суд, исследовав материалы дела, пришел к выводу, что статьи действующей редакции КоАП все-таки противоречат Конституции. Любопытно, что в вышедшем постановлении судьи ссылаются на постановление пленума Верховного суда 2019 года, который, по сути, и разрешил применять одновременно статьи 12.24 и 12.18 (хотя раньше это не практиковалось). Однако такая позиция Конституционным судом не поддерживается. «Это, с одной стороны, согласуется с соображениями справедливости, но, с другой стороны, вторгается в сферу действия запрета привлекать к ответственности дважды за одно и то же деяние»,— сказано в постановлении КС. Суд обязал законодателя разработать и принять поправки к КоАП, чтобы была возможность наказать граждан по ст. 12.18 и 12.24, но таким образом, чтобы это не противоречило Конституции.

Пока поправки не приняты, действует временный запрет применять две статьи одновременно. Работает это следующим образом. Допустим, гражданин переходил дорогу на «зебре» и его задела машина, травм не зафиксировано, ГИБДД оформила материал по ст. 12.18. Позже пострадавший обращается в поликлинику или больницу; там выясняется, что у него перелом (или другой ущерб здоровью легкой или средней тяжести). Медучреждение сообщит о травме в полицию, которая, в свою очередь, возбуждает дело по ст. 12.24 и направляет материалы в суд.

Но такое происходит редко, пояснил “Ъ” глава Союза пешеходов Владимир Соколов: обычно пострадавшему самому приходится обращаться в полицию со справкой из поликлиники. Суд, следует из постановления КС, прежде чем наказать водителя по ст. 12.24, теперь должен отметить ранее вынесенный штраф по ст. 12.18.

По данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД, в 2022 году по ст. 12.18 за отказ уступить дорогу пешеходу было возбуждено 1,19 млн дел (+4% к 2021 году). По ст. 12.24 КоАП было наказано 27,1 тыс. человек (+1,4% к 2021 году), из них 20,3 тыс.— вынесением штрафов, 6,3 тыс.— лишением прав, следует из судебной статистики.

«Решение абсолютно правильное,— считает адвокат движения "Свобода выбора" Сергей Радько.— Оно позволит исключить порочную и незаконную практику двойного наказания, когда при ДТП, связанном с наездом на пешеходов, приехавший на происшествие наряд первым делом составляет на водителя протокол и постановление по ст. 12.18. А затем возбуждается дело и по ст. 12.24. При этом, как правило, в обоих случаях вменяется в вину нарушение одних и тех же пунктов ПДД».

Судам решение КС исполнить будет сложно, считает юрист, эксперт по безопасности движения Катерина Соловьева. К моменту поступления в суд материалов по ст. 12.24 из ГИБДД постановление по ст. 12.18, скорее всего, уже вступит в силу (пройдет десятидневный срок обжалования). Судья, напоминает госпожа Соловьева, вправе отменять только те вступившие в силу штрафы, которые были изначально вынесены судом. Для отмены штрафа ГИБДД инспектору нужно самому восстанавливать срок его обжалования. Заниматься этим, скорее всего, никто не будет, поэтому, как считает Катерина Соловьева, до принятия поправок к КоАП суды будут просто прекращать производства по ст. 12.24 КоАП, а водители, сбившие или задевшие пешеходов на переходах, будут отделываться ранее вынесенным штрафом.

Иван Буранов