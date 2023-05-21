В Ярославле горел цех электровозоремонтного завода

В Ярославле 21 мая горел электромашинный цех электровозоремонтного завода (ЯЭРЗ), на предприятии повреждена сушильная печь. О возгорании рассказали в ГУ МЧС по Ярославской области.
Пожар в цехе ЯЭРЗ
Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
Сообщение о пожаре в электромашинном цехе ЯЭРЗ, расположенном на улице Ползунова в Ярославле, поступило в 15.27 дня 21 мая. На месте работали 10 единиц техники и 34 сотрудника МЧС. Пожар был ликвидирован в 16:20. Пострадавших нет.
«В результате пожара повреждена сушильная печь на площади в 10 кв. м., закопчены стены на площади в 100 кв.м.»,— рассказали в областном управлении МЧС.
Причины пожара устанавливаются.