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В Ярославле горел цех электровозоремонтного завода

В Ярославле 21 мая горел электромашинный цех электровозоремонтного завода (ЯЭРЗ), на предприятии повреждена сушильная печь. О возгорании рассказали в ГУ МЧС по Ярославской области.

Пожар в цехе ЯЭРЗ

Пожар в цехе ЯЭРЗ

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Пожар в цехе ЯЭРЗ

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Сообщение о пожаре в электромашинном цехе ЯЭРЗ, расположенном на улице Ползунова в Ярославле, поступило в 15.27 дня 21 мая. На месте работали 10 единиц техники и 34 сотрудника МЧС. Пожар был ликвидирован в 16:20. Пострадавших нет.

«В результате пожара повреждена сушильная печь на площади в 10 кв. м., закопчены стены на площади в 100 кв.м.»,— рассказали в областном управлении МЧС.

Причины пожара устанавливаются.

Андрей Иванов

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