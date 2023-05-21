Более 50 тысяч человек посетили «Ночь музеев-2023» в Петербурге

В Петербурге более 50 тыс. человек приняли участие в мероприятиях акции «Ночь музеев-2023». Это новый рекорд за всю историю акции, рассказал 21 мая вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

По его словам, всего петербуржцы посетили свыше 120 музеев. Больше всего посетителей было в Большом зале Филармонии — более 11 тыс. человек. Артиллерийский музей посетили 8,6 тыс. человек, Музей железных дорог — 8,1 тыс. зрителей.

Среди самых популярных направлений уже несколько лет остаются Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме (7,7 тыс. человек), Капелла (более 6 тыс. человек) и Военно-морской музей (более 4 тыс. человек).

В прошлом году посетителями акции стало 30 тыс. зрителей, они сходили в 105 музеев Петербурга.

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