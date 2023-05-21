Петицию о высшей мере наказания подозреваемым в убийстве аниматоров подписали более 50 тысяч человек

За две недели свыше 50 тыс. человек поддержали петицию с требованием приговорить к пожизненному лишению свободы без права досрочного освобождения подозреваемых в убийстве аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко. Такая информация содержится на сайте Change.org, где размещено обращение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю

«Люди обеспокоены данной ситуацией, и требуют высшей меры наказания для этих нелюдей, которые так жестоко отняли жизнь у невинных людей и сломали жизнь их родным! Мы хотим придать этой истории максимальную огласку и добиться справедливости, такое не должно оставаться безнаказанным!»,— говорится в петиции.

Напомним, жители Усть-Лабинска, 37-летний владелец ивент-агентства Кирилл Чубко и 19-летняя студентка педагогического колледжа Татьяна Мостыко, подрабатывающая аниматором, пропали в ночь с 28 на 29 апреля, возвращаясь с мероприятия в станице Крыловской по трассе М-4 «Дон». Несколько дней их искали полицейские и волонтеры. А 3 мая правоохранители задержали подозреваемых в убийстве пропавших — Демьяна Кеворкьяна, Анатолия Двойникова и Арама Татосяна. Двое последних практически сразу признали вину и рассказали, как расправились со своими жертвами.

По версии следствия, у автомобиля аниматоров пробило колесо, и они вынуждены были остановиться на темной дороге, где на них и напали. Преступники ограбили и убили Кирилла и Татьяну, закопали тела в разных районах Кубани и сожгли автомобиль аниматоров. Сгоревший Hyundai нашли в лесополосе 1 мая. Сообщения о том, что найдены тела пропавших, поступили 3 и 4 мая.

Маргарита Синкевич

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