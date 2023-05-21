В Ярославской области за пять месяцев завершат рекультивацию мусорного полигона

Рекультивация мусорного полигона под Переславлем идет по графику и должна быть завершена к 1 ноября 2023 года. Об этом сообщили в областном правительстве после инспекции объекта.

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Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Рекультивация мусорного полигона

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Контракт на рекультивацию мусорного полигона под Переславлем площадью более 6,32 га был заключен в ноябре 2022 года. Подрядчик завершил подготовительный этап работ и с марта 2023 года перешел к техническому этапу.

«Подрядчик обустраивает системы сбора и отвода поверхностных стоков на локальные очистные сооружения, делает дренаж для сбора и очистки фильтрата. Третий, биологический этап, включающий в себя подготовку плодородного слоя, посев многолетних трав, деревьев, кустарников и уход за насаждениями, еще только предстоит»,— отметили в ярославском правительстве.

Власти особо оговорили, что подрядная организация не срывает сроков исполнения работ. Согласно государственному контракту, технический этап рекультивации должен быть завершен к 31 августа, а все работы целиком — к 1 ноября. Стоимость госконтракта составляет 612 млн руб.

Андрей Иванов