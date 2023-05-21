Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ярославской области за пять месяцев завершат рекультивацию мусорного полигона

Рекультивация мусорного полигона под Переславлем идет по графику и должна быть завершена к 1 ноября 2023 года. Об этом сообщили в областном правительстве после инспекции объекта.

Рекультивация мусорного полигона

Рекультивация мусорного полигона

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Рекультивация мусорного полигона

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Контракт на рекультивацию мусорного полигона под Переславлем площадью более 6,32 га был заключен в ноябре 2022 года. Подрядчик завершил подготовительный этап работ и с марта 2023 года перешел к техническому этапу.

«Подрядчик обустраивает системы сбора и отвода поверхностных стоков на локальные очистные сооружения, делает дренаж для сбора и очистки фильтрата. Третий, биологический этап, включающий в себя подготовку плодородного слоя, посев многолетних трав, деревьев, кустарников и уход за насаждениями, еще только предстоит»,— отметили в ярославском правительстве.

Власти особо оговорили, что подрядная организация не срывает сроков исполнения работ. Согласно государственному контракту, технический этап рекультивации должен быть завершен к 31 августа, а все работы целиком — к 1 ноября. Стоимость госконтракта составляет 612 млн руб.

Андрей Иванов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...