Краснодарец победил в чемпионате России по компьютерном спорту

Житель кубанской столицы Яков Моисеенко завоевал золотую медаль на чемпионате России по компьютерному спорту. Молодой человек стал абсолютным лидером в дисциплине «стратегия в реальном времени» StarCraft 2. Об этом в социальных сетях сообщают министр физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко и ГБУ КК «РЦСП по интеллектуальным видам спорта».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Фото: соцсети

«В финале, который проходит в Уфе, Яков Моисеенко (YoungYakov) в упорной борьбе, со счетом 3—2, одолел соперника из Москвы — Илью Потапова (milkicow)»,— говорится в сообщении ГБУ КК «РЦСП по интеллектуальным видам спорта» в «Одноклассниках».

Прежде представителям Краснодарского края в данном чемпионате золотую медаль завоевать не удавалось. «Искренне рад и поздравляю с достигнутым результатом!», — написал в своем telegram-канале Серафим Тимченко.

Финал чемпионата России по компьютерному спорту 2023 года прошел 20 и 21 мая в Уфе. За победу боролись спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Томской области и других регионов.

Маргарита Синкевич

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