Новый фирменный стиль «Зенита»

ФК «Зенит» завершил матч вничью 2:2 с «Оренбургом» на его поле в 28-м туре Российской премьер-лиги. Большого турнирного значения он не имел, так как петербуржцы оформили титул еще два тура назад. Но без интриги не обошлось: сине-бело-голубые снова отличились на последних секундах. И снова автором гола стал форвард Иван Сергеев, который забил «золотой» гол в ворота «Спартака».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Казалось, в последних матчах чемпионата России, не имеющих большого значения, тренер «Зенита» Сергей Семак выпустит на поле молодых игроков. Но состав у команды такой большой, что есть те, кто не наигрался по ходу сезона. Даже без Малкома, уехавшего в Бразилию по случаю рождения сына, Вендела, Родригао, вратаря Михаила Кержакова «Зенит» предстал на поле стадиона «Газовик» в устрашающем виде: с первых минут вышли Данил Круговой, Нуралы Алип, Алексей Сутормин, Андрей Мостовой, бразилец Мантуан, голкипер Александр Васютин. Эти игроки не всегда получают свой шанс в основе.

«Оренбург» почти всегда побеждает на своем поле. Там искусственное поле, непривычное для других команд. К тому же тренер чех Марцел Личка привил «Оренбургу» комбинационный атакующий стиль. В команде есть несколько игроков из Латинской Америки, большинство из них — аргентинцы. У «Зенита» даже без тех, кого Семак освободил от игры, была своя компания из Латинской Америки: бразильцы Сантос, Мантуан, Клаудиньо, колумбийцы Барриос и Матео Кассьерра. Поэтому матч получился боевой и эмоциональный.

Судья Алексей Сухой задал с первых минут высокую планку единоборств. И очень скоро она — во всяком случае, по мнению Сергея Семака,— была сбита откровенно грубой игрой. Тренер «Зенита» регулярно вступал в перепалки с арбитрами по поводу того, что его игроки оказывались на газоне. Также регулярно на поле выбегала медицинская бригада гостей.

Тем не менее опасные моменты у тех и других ворот возникали, и в середине первого тайма Мантуан открыл счет после того, как получил передачу от Кассьерры. Удар бразильца получился сильным и точным. После этого он опустился на колени и воздал хвалу Всевышнему.

«Оренбург» отыгрался еще до того, как прозвучал свисток на перерыв. Контратака хозяев получилась красивой, а во время паса с фланга в штрафную «Зенита» вбежало столько игроков, что не сразу стало понятно, кто отправил мяч в ворота. Потом выяснилось, что это сделал полузащитник Александр Эктов. Одновременно с ним по мячу бил аргентинец Флорентин. Чудом они не помешали друг другу. В раздевалки игроки уходили, обсуждая игру и действия арбитра.

После перерыва игра шла в том же духе. Страсти вспыхивали на разных участках поля. В середине тайма хозяева получили право на угловой, и высоко выпрыгнувший в штрафной боснийский защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович головой отправил мяч в противоход Васютину. Так хозяева вышли вперед. Кто-то подумал, что «Оренбург» впервые в истории одержит над «Зенитом» победу. Раньше такого не было (соперники провели в чемпионате восемь игр, во всех «Зенит» победил). Все же команды финансируются из кошелька «Газпрома». И «старшим» принято уступать. Хотя разговоры о том, что «Зенит» и «Оренбург» играют «корпоративные» матчи, в последние годы сошли на нет. Иначе в первом круге сине-бело-голубые не разгромили бы соперника со счетом 8:0 на «Газпром Арене». Это слишком для закамуфлированного сотрудничества. Да и игра в Оренбурге носила характер принципиального соперничества. Это притом что команды не решали больших турнирных задач — уральцы так или иначе финишируют в середине турнирной таблицы.

Сергей Семак снова удачно использовал замены. С 70-й по 86-ю минуту на поле вышло пятеро новых игроков «Зенита», в том числе воспитанник Академии клуба 25-летний нападающий Алексей Барановский. И когда уже стрелка секундомера арбитра отсчитывала последний круг, передача Мантуана нашла в штрафной открывшегося форварда Ивана Сергеева и тот, приняв мяч на грудь, в красивом падении отправил его мимо вратаря «Оренбурга» в сетку. Снова Сергеев отличился на последних секундах, использовав передачу Мантуана,— так же было в матче со «Спартаком», по итогам которого «Зенита» оформил победу в чемпионате, выиграв на «Газпром Арене» 3:2. А в предыдущем туре гол «на флажке» забил форвард «Зенита» Кассьерра: он позволил петербуржцам сравнять счет в домашней дуэли с «Краснодаром». Это и мистика, и мастерство.

«Зенит» продолжает оставаться на первом месте, конкуренты отстали слишком далеко. В этом чемпионате сине-бело-голубые проиграли только два матча: «Ахмату» дома 1:2 и ЦСКА в гостях 0:1. Им осталось провести до финиша две встречи: съездить в «Сочи», где местная команда тоже ни за что не борется, кроме престижа, и сыграть дома с «Факелом», который сражается за сохранение прописки в высшем дивизионе. Игры пройдут 27 мая и 3 июня соответственно.

Кирилл Легков