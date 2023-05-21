В Ярославле в ДТП пострадал пассажир такси

В Ярославле автомобиль «Хендай Солярис» врезался в ограждение, пассажир такси госпитализирован. Об этом сообщает УМВД по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ДТП с автомобилем такси

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области ДТП с автомобилем такси

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Авария произошла около 1:00 ночи 21 мая на улице Республиканская. «Хендай» под управлением 44-летнего водителя врезался в забор и загорелся.

«В результате ДТП госпитализирован пассажир автомобиля мужчина 2004 года рождения. На место ДТП выезжали сотрудники госавтоинспекции, МЧС, медики. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего»,— отметили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Андрей Иванов