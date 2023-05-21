Порты Крыма в 2023 году увеличили перевалку грузов почти в девять раз

ГУП РК «Крымские морские порты» за январь — март 2023 года переработано 1,3 млн тонн грузов, что в 8,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. За январь — март 2022 года предприятие переработало 149 тыс. тонн грузов. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в министерстве транспорта Республики Крым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Маргарита Синкевич Фото: Маргарита Синкевич

В ведомстве отметили, что существует ряд проблем, связанных с развитием морских пассажирских, грузовых перевозок и яхтенного туризма в Крыму, наиболее значительной из которых является аварийное состояние подавляющего большинства гидротехнических сооружений, расположенных на территории республики.

В целях создания условий для устойчивого развития инфраструктуры морских портов в рамках государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» реализовано мероприятие по обследованию технического состояния, проведению изыскательских работ и оценке предполагаемой (предельной) стоимости объекта «Создание инфраструктуры морских пассажирских, грузовых перевозок и яхтенного туризма полуострова Крым».

«По итогам исполнения указанного мероприятия определены места размещения объектов портовой инфраструктуры (портопункты, яхтенные марины, отдельные гидротехнические сооружения), а также получены положительные заключения экспертизы обоснования инвестиций ФАУ “Главгосэкспертиза России” по всем 34 объектам портовой инфраструктуры»,— рассказали в министерстве.

На сегодняшний день основной задачей является включение мероприятий по строительству и реконструкции указанных объектов в государственную программу Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя», с учетом ее продления до 2030 года.

Коммерческий директор НИИ «Развития народного образования», руководитель проекта «Фабрика лидеров мнений» Эмиль Ахундов высоко оценивает перспективы развития портовой инфраструктуры Крыма. «Дальнейшее увеличение мощностей портов позволит обеспечить эффективную работу с растущим спросом на грузоперевозки. Для успешного развития отрасли необходимо уделить больше внимания расширению сети транспортных коммуникаций и внедрению новых технологий, которые позволят наиболее эффективно использовать ресурсы и повысить конкурентоспособность портов»,— считает эксперт.

Маргарита Синкевич

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