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В Ярославской области продолжают благоустраивать прибрежную зону Плещеева озера

Участники рабочей группы «Губернаторского контроля» сообщили о возобновлении работ по благоустройству прибрежной зоны Плещеева озера. Об этом сообщили в правительстве Ярославской области.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Благоустройство прибрежной зоны Плещеева озера идет третий год: предыдущие подрядчики не справились со своими обязательствами и не смогли выполнить работы. Контракты с ними были расторгнуты, а их организации внесли в список недобросовестных подрядчиков.

Теперь работы вновь ведутся. Их ход проинспектировали участники рабочей группы «Губернаторского контроля» — проекта, инициированного главой региона Михаилом Евраевым.

«Новому подрядчику пришлось переделывать несколько участков, которые были плохо сделаны в прошлом году. Сейчас происходят монтаж свайного поля, демонтаж бетонного основания от прошлого контракта с параллельной подготовкой бетонного основания под деревянный настил. Продолжим тщательно контролировать ситуацию на этом важном и долгожданном для людей объекте. Все возникающие проблемы будем оперативно решать»,— рассказал руководитель рабочей группы, помощник губернатора Андрей Скоркин.

Благоустройство планируют завершить к сентябрю. «Губернаторский контроль» проверил в Переславле и парк имени Вейнгарта, который благоустроят в этом году. Там уложат плитку, установят освещение, скамейки, урны, подиум, световые фигуры, детскую и спортивную площадки. Также планирует выполнить озеленение, благоустроить пруд и установить фонтан.

«Работы по укладке плитки должны быть завершены к 12 июня. Рекомендовали подрядчику увеличить количество рабочих, чтобы успеть в срок. Держим объект на контроле»,— пояснил господин Скоркин.

В 2022 году этот парк выбрали для благоустройства через всероссийское голосование. Сейчас вновь запущено голосование на единой федеральной платформе по выбору общественных пространств для проведения работ в 2024 году. На обсуждение вынесено 56 объектов области. Голосование завершится 31 мая.

Алла Чижова

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