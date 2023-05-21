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Коммерсантъ FM
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Дефицит достигает платинового уровня

Стоит ли ждать нехватки металла на мировом рынке

Дефицит платины в мире может стать рекордным за 50 лет, аналитики рынка прогнозируют значительный рост цен на металл. Как пишет Financial Times, крупнейший производитель платины — Южно-Африканская республика — сократила объемы добычи из-за проблем с электричеством. На этом фоне Всемирный совет по инвестициям в платину ухудшил свой прогноз по ее поставкам на мировой рынок, в 2023-м дефицит может превысить 980 тыс. унций. Ситуацию усугубляет растущий спрос со стороны промышленности, в основном в Китае. В частности, в нейтрализаторах, которые снижают вредные выбросы, платина также все чаще используется вместо палладия.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В итоге цены могут вырасти на любой из этих двух металлов, но тренд скорее всего будет краткосрочным, отметил вице-президент компании «Золотой монетный дом» Алексей Вязовский:

«Многие годы платина уходила выше отметки в $1 тыс. за тройскую унцию, потом всегда возвращалась. Многие инвесторы называют ее "металл разочарования". Сейчас же Китай начал бурно восстанавливаться после пандемии, вырос спрос автопроизводителей.

Платина, да и палладий тоже, в большей степени — промышленные металлы. Они используются в катализаторах машин, причем первая нужна для двигателей внутреннего сгорания, а второй — для электромобилей. Но они взаимозаменяемы, и если производитель, например, меняет катализатор с платиной на катализатор с палладием, то это может привести к росту одних цен и падению других.

Стоит ли инвестировать в подешевевшие акции российских металлургов

Стоит ли инвестировать в подешевевшие акции российских металлургов

Что касается спроса на металлы, то тут большую роль будет играть ситуация в мировой экономике. Если сейчас нас накроет какой-то очередной глобальный финансовый кризис, а все к этому идет, то производство автомобилей будет стагнировать, и всплеск не будет долгосрочным.

Если говорить про инвестиции, то существуют фонды, которые вкладываются в этот металл, они торгуются на бирже. Есть платиновый обезличенный металлический счет, есть платиновые инвестмонеты нашей компании, на них, кстати, спрос удвоился. Спред по платине и палладию шире. И если на золотые монеты дилерская наценка — 14-16%, то по палладиевым, платиновым — до 20% может доходить».

Главным экспортером палладия в мире остается Россия. Страна также занимает второе месте после ЮАР по производству платины. Почти всю добычу металлов осуществляет «Норильский никель». О возможных перебоях в поставках сырья в компании заявляли еще полгода назад. Зимой «Норникель» нарастил экспорт платины в Китай, но планирует сократить объемы производства до конца года.

Между тем на Мосбирже торги платиной и палладием только планируют запустить. В текущих условиях гораздо безопаснее инвестировать в бумаги добывающих корпораций, чем в сам металл, подчеркнул аналитик компании Freedom Finance Global Виталий Кононов:

Какие финансовые инструменты предлагают инвесторам металлурги

Какие финансовые инструменты предлагают инвесторам металлурги

«Это открывает более широкое окно, чтобы получить большую возможность выиграть от потенциального роста цен и меньше потерять при потенциальном падении, поскольку добывающие компании имеют еще и плечо за счет своих операционных возможностей. Дефицит, о котором пишет Совет по инвестициям в платину, существенен — порядка 10% от предложения.

Если данный сценарий будет реализован в течение года, вероятно, это положительно скажется на росте котировок. С другой стороны, пока мы не видим особых предпосылок, чтобы дефицит действительно составил порядка 900 тыс. унций. В самой лучшей перспективе может цена вырасти до $1,3 тыс. за унцию, но в нашем базовом прогнозе мы все-таки видим $1,1 тыс. до конца года.

Скорее всего сильных скачков не будет. Основные торги платиной совершают все-таки не ритейл-инвесторы, а автопроизводители, производители ювелирной изделий и другие крупные холдинги.

Я бы сказал, что рыночный баланс на этом рынке куда более значим, чем баланс на рынке золота, потому что на нем дефицит, хоть и незначительный, 5-7% от предложения, наблюдается уже несколько лет и прогнозируется и на ближайшие годы. При этом цены на золото не то чтобы стабильны, они показывают рост. А, с другой стороны, если мы наблюдали дефицит платины в начале нулевых, то затем она очень сильно отросла, практически в три раза за 10 лет».

Оценки аналитиков о том, насколько вырастет спрос на платину, расходятся. Если Всемирный совет по инвестициям в платину ожидает скачка почти в 30%, то эксперты Johnson Matthey говорят о 20%.

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Елизавета Скобцова

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