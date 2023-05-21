Свыше 80 лечебных вмешательств на цистоскопе провели в Кавказской районной больнице

Порядка 80 лечебных вмешательств на цистоскопе провели врачи Кавказской ЦРБ. Оборудование, с помощью которого диагностируют и лечат заболевания нижних мочевыводящих путей, включая онкологические, установили в урологическом отделении в рамках национального проекта «Здравоохранение», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Краснодарского края Фото: администрация Краснодарского края

По словам главврача больницы Эльбины Цорионовой, на цистоскопе уже провели 125 исследований, благодаря чему обнаружили 65 патологий.

В 2022 году в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение» в Кавказском районе капитальный ремонт провели в детской и взрослой поликлиниках, а сейчас обновляются урологическое и неврологическое отделения стационара ЦРБ.

Маргарита Синкевич

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