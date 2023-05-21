«Будем наращивать свое присутствие»

Экспорт товаров из Удмуртии в страны Центральной Азии за последние три года увеличился в 1,5 раза. Их доля в общем объеме экспорта достигла 49%. Об этом на заседании совета глав субъектов РФ сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. В правительстве республики считают направление перспективным и готовы наращивать там присутствие продукции предприятий региона. Эксперты отмечают, что страны этого региона не только наращивают потребление товаров из России, но и становятся удобным логистическим центром для транзита.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Доля экспорта от общего объема экспорта Удмуртии в страны Центральной Азии составляет 49%. Об этом, как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, Александр Бречалов рассказал на заседании глав субъектов РФ под председательством министра внутренних дел РФ Сергея Лаврова. В качестве примера развития направления глава Удмуртии привел растущие поставки молочной продукции. По словам господина Бречалова, бренд «Село Зеленое» компании «Милком» из Удмуртии в 2022 году вошел в топ-6 самых узнаваемых брендов молочной продукции на территории Узбекистана. Предприятие также в прошлом году поставило 200 тонн молочной сыворотки в Киргизию. Эта страна стала самым быстрорастущим рынком для компании «Комос Групп», в которую входит «Милком». За год присутствия на рынке объем экспорта предприятия составил более 45 млн руб.

Глава региона добавил, что в последние годы наблюдается тенденция роста экспорта и импорта, что говорит о растущей заинтересованности между компаниями Удмуртии и предприятиями стран Центральной Азии.

С 2020 года объемы экспорта в страны Центральной Азии выросли почти в 1,5 раза, рассказал «Ъ-Удмуртия» первый вице-премьер Удмуртии Константин Сунцов. «Лидер по сотрудничеству с нашими компаниями — Казахстан. В страны Центральной Азии мы экспортируем молочную продукцию, мебель, станки, продукцию сельхозназначения. Это рынок больших возможностей. Будем наращивать свое присутствие»,— отметил господин Сунцов.

Эксперты отмечают, что сотрудничество со странами Центральной Азии идет не только в части прямых поставок продукции российских и удмуртских в том числе производителей, но и с точки зрения логистики. По словам проректора по стратегическим коммуникациям и развитию ИжГТУ, профессора кафедры «Экономика и управление организацией» Раиля Галиахметова, эти страны стали логистическими центра по транспортному коридору Север—Юг. «То есть страны Центральной Азии, в особенности Казахстан, являются не только потребителями продукции из Удмуртии, но через них товары идут дальше в другие страны. Мы видим и рост импорта из этого региона. Граничащих с Россией дружественных стран не так много сейчас. Китай, хотя и остается для нас дружественным, соблюдает паритет и ставит во главу, конечно, свои экономические интересы»,— говорит эксперт.

Он отмечает, что страны Центральной Азии сохранили нейтралитет, продолжают сотрудничество с российскими компаниями. Для них в этом вопросе показателен пример Турции, которая соблюдает обязательства перед Западом, но сохраняет отношения с РФ. «Объемы экспорта и импорта из стран Центральной Азии будут и дальше расти. Будучи сейчас участником и спикером форума "Россия — исламский мир" в Казани, я наблюдаю в целом высокую заинтересованность государств этого региона в укреплении взаимовыгодных экономических связей с Россией и отдельных промышленно развитых субъектов РФ»,— добавил господин Галиахметов.

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал отмечает, что Россия сделала большой восточный поворот за минувший год, и это направление удобно географически. «Когда вся страна действует в таком направлении, то создается инфраструктура, логистические и финансовые цепочки. В России много конкурентной продукции, в том числе и переработки, соответственно, поэтому Россия дает конкурентные цены. Вот и высокое качество сервиса, соответственно»,— добавил эксперт.

Михаил Красильников